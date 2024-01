Berlin/Moskau/Kiew - . Das Auswärtige Amt hat eine prorussische Desinformationskampagne auf der Plattform X aufgedeckt. Über 50.000 gefälschte Nutzerkonten werde dabei versucht, in deutscher Sprache Unmut über die Bundesregierung zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren, wie aus der entsprechenden Analyse von Experten des Ministeriums hervorgeht. Diese beziehe sich auf den Zeitraum vom 20. Dezember bis 20. Januar.

In dieser Zeit wurden demnach mehr als eine Million deutschsprachige Tweets abgesetzt. Häufig tauchte darin der Vorwurf auf, die Bundesregierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen: „Ich finde es enttäuschend, dass die Regierung mehr für andere Länder tut als für die eigenen Bürger“, lautete eine der Kurzmitteilungen.

Nato-Mitgliedschaft gegen ukrainisches Land?

Die Fake-Accounts seien häufig auf gefälschte Internetseiten verlinkt, die denen bekannter Medien ähnelten und Falschnachrichten verbreiteten, so dass die Ukraine bald vor der Niederlage stehe. Nur an Wochenenden und an russischen Feiertagen verstummte demnach das verbale Trommelfeuer.

Nach einem Bericht auf dem Portal „Telepolis“ könnte der russische Präsident Wladimir Putin „bereit sein, sein Beharren auf einem neutralen Status für die Ukraine aufzugeben und sogar seinen Widerstand gegen eine eventuelle Nato-Mitgliedschaft aufzugeben“, um im Gegenzug das ukrainische Territorium zu behalten, das Russland derzeit besetzt hält, so anonyme Kreml-nahe Offizielle. Das Portal bezieht sich auf einen Online-Artikel der US-Mediengruppe Bloomberg.

Dem Bericht zufolge sei der Vorschlag ein weiteres stilles Signal von Moskau an Washington, dass es für Gespräche zur Beendigung des Krieges offen ist, obwohl US-Vertreter jegliche Hintertür-Kommunikation bestreiten.

Nach dem Absturz eines Transportflugzeugs des russischen Militärs unter rätselhaften Umständen haben sich die Ukraine und Russland vor dem UN-Sicherheitsrat gegenseitig beschuldigt. Es handele sich nach bisherigen Informationen um ein „vorsätzliches, durchdachtes Verbrechen“, sagte Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Poljanski gestern in New York. Die stellvertretende ukrainische UN-Botschafterin Chrystyna Hajowyschyn wies die Vorwürfe zurück. (dpa/UK)