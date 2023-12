Wilmington - Zwischenfall bei der Wagen-Kolonne von US-Präsident Joe Biden in Wilmington im US-Staat Delaware: Ein Fahrzeug rammte Medienberichten zufolge in der Innenstadt einen Geländewagen aus der Kolonne des US-Präsidenten. Biden und First Lady Jill Biden blieben demnach unverletzt. Die Hintergründe des Vorfalls waren unklar.

Der Präsident und die First Lady hatten das Hauptquartier ihres Wahlkampfbüros in Wilmington nach einem Essen mit Mitarbeitern verlassen, als das Auto den Geländewagen rammte, wie es weiter hieß. Der Geländewagen habe die Wagenkolonne an der Kreuzung abgeschirmt. Es habe einen lauten Knall gegeben. Biden, der sich gerade mit Reportern unterhalten habe, habe mit überraschten Gesichtsausdruck vor dem Fahrzeug gestanden, bevor ihn die Beamten zu seinem Fahrzeug geleitet hätten. Die Sicherheitsleute seien schnell in Aktion getreten, hätten den Wagen abgedrängt und dessen Fahrer mit Waffen umstellten. Dieser habe sich ergeben.