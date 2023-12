Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hat vor Personalmangel in Ostdeutschland gewarnt.

Berlin/epd/UK. - Nachdem Millionen Menschen auf der Suche nach Arbeit weggezogen seien, gebe es dort einen Arbeitskräftemangel, sagte er gestern zum RBB: „Wenn ich einen Informatiker aus München loseisen will oder aus Köln oder vielleicht sogar aus Indien, dann muss er sich in der Stadt wohlfühlen.“

Voraussetzung dafür sei eine Offenheit der Bevölkerung. „Wenn die nationalistische Karte gespielt wird, geht da keiner hin“, warnte Schneider. Bevor Menschen ihren Lebensmittelpunkt veränderten, stellten sie sich die Frage, ob sie dort willkommen seien. Wenn die Signale dafür nicht positiv seien, würden Stellen nicht besetzt. Hilfreich seien in diesem Zusammenhang soziale Infrastruktur wie ein Café oder ein Theater, wie etwa in Cottbus.

Zu den Gründen, warum nur so wenige Ostdeutsche in Spitzenpositionen zu finden sind, hatte zuvor der ostdeutsche Soziologe und Uni-Professor Steffen Mau in der „MDR Umschau“ gesagt, dass ein nur gering ausgeprägtes Streben nach beruflichem Erfolg und der Zugehörigkeit zur Elite ein Grund dafür sein könne. Darüber hinaus komme laut ihm eine gewisse Verantwortungsscheu dazu, berichtete „tag24.de“.