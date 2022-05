Beben in Berlin, Klatsche für Scholz

Das Ergebnis der Wahl am Rhein lässt das politische Berlin beben. Das Abschneiden der NRW-SPD ist eine besondere Klatsche für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sein fortgesetzt zögerliches Agieren in der Ukraine-Frage mag bei der Abstimmung in Nordrhein-Westfalen eine Rolle gespielt haben. Dazu die putinfreundlichen Exkurse anderer führender Sozialdemokraten. Viele Stimmen hat die Landes-SPD vermutlich durch das Totalversagen von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht inklusive Helikopter-Affäre eingebüßt.