Kiew/Brüssel - Nach einem Bericht von „Telepolis“ steht die ukrainische Stadt Awdijiwka vor dem Fall. Obwohl die ukrainische Seite offenbar erhebliche Truppenkontingente von anderen Frontabschnitten in und um die bedrohte Frontstadt verlegt, ist es der russischen Armee nun gelungen, an mehreren Abschnitten nördlich und südlich von Awdijiwka vorzudringen, so das Portal gestern. Es drohe der Fall der Stadt. Berichte, dass der Stab der örtlichen ukrainischen Truppen die Stadt bereits heimlich verlassen habe, bezeichnete Kiew gestern als Fälschung.

Für die Ukraine schloss der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, gestern einen Kompromissfrieden aus.

Viel zu wenig Munition

Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet unterdessen ein Scheitern der EU-Pläne für die Lieferung von einer Million Artilleriegeschossen an die Ukraine bis zum Frühjahr 2024. „Die eine Million werden nicht erreicht. Davon muss man ausgehen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Grund seien unzureichende Produktionskapazitäten. Pistorius machte zudem deutlich, dass er schon immer Zweifel an dem im März ausgegebenen EU-Ziel hatte.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte am Dienstag, das Problem seien seiner Auffassung nach nicht die Industriekapazitäten. Etwa 40 Prozent der Produktion werde derzeit in Drittländer exportiert. Dass nicht genug Munition da sei, liege also daran, dass die Unternehmen ihre Produkte auf andere Märkte schickten. (Uk/dpa)