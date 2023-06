Das Berlaymont-Gebäude, der Sitz der Europäischen Kommission, in Brüssel.

Brüssel - Nach einem Bericht des US-Politikportals „Politico“ betreibt der Niederländer Gert Jan Koopman, EU-Generaldirektor für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, neben seinem Amt auf der asiatischen Urlaubsinsel Bali ein Luxushotel.

„Eigentümer zu sein gilt nicht als Nebentätigkeit, da es nicht bedeutet, ,etwas zu tun’ im Sinne einer Zeitinvestition, die einen Einfluss auf die Erfüllung der Aufgaben bei der Arbeit haben könnte“, habe ein Sprecher der EU-Behörde auf Anfrage erklärt, berichtete gestern „Bild online“. In „Fragen, die die Zustimmung der Eigentümer erfordern“, stehe das Management des „Munduk Moding Plantation Nature Resort & Spa“ mit der Eigentümerfamilie zwar in Kontakt. Dies nehme jedoch nur „einen begrenzten Teil der Zeit des Generaldirektors in Anspruch“ und beeinträchtige seine Arbeit bei der EU-Kommission nicht. (uk)