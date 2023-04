Bericht: EU-Rat sieht Ukraine weiter in Defensive

Außen- und Sicherheitsexperten der EU sehen die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Invasoren weiterhin in der Defensive. Dies gehe aus einem internen Konzeptpapier des Europäischen Auswärtigen Dienstes hervor, das dem Online-Portal „Telepolis“ (Hannover) vorliegt.

In dem mehrseitigen Dokument „zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch die Bereitstellung von Munition“ werde von einem massiven Munitionsmangel der ukrainischen Artillerie ausgegangen. Auch angesichts der Mobilisierung in Russland, in deren Verlauf seit Ende September vergangenen Jahres rund 300 000 weitere Reservisten eingezogen worden sein sollen, sei „weitere militärische Hilfe der EU für die Ukraine dringend erforderlich“.

Die Brüsseler Diplomaten würden die Chancen der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russischen Aggressoren schlechter einschätzen als öffentlich dargestellt, so „Telepolis“. Der EU-Rat stelle der Ukraine auch eine Reihe von Bedingungen und knüpfe „künftige Militärhilfe an eine Ausstiegsklausel“. (uk)