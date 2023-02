US-Ministerium und FBI machen China verantwortlich / WHO will Untersuchung jetzt doch fortführen

Das US-Energieministerium soll einem Medienbericht zufolge seine Einschätzung zum Ursprung des Coronavirus geändert haben und nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen. Das gehe aus einem als Verschlusssache eingestuften Geheimdienstbericht hervor, der kürzlich dem Weißen Haus und wichtigen Mitgliedern des Kongresses vorgelegt worden sei, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Damit schließe sich das Energieministerium nun der Einschätzung der Bundespolizei FBI an, wonach sich das Virus wahrscheinlich durch eine Panne in einem chinesischen Labor verbreitet hat. Das Ministerium vermute dies allerdings mit einem nur „niedrigen“ Grad der Gewissheit.

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte, dass er den Bericht weder bestätigen noch zurückweisen könne. „Im Moment gibt es noch keine endgültige Antwort der Geheimdienste auf diese Frage“, betonte Sullivan mit Blick auf den Ursprung des Virus.

„Es ist von moralischer Wichtigkeit“, so der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vergangene Woche, „zu verstehen, wie es dazu kam, dass wir unsere Liebsten verloren haben“, berichtete das Online-Portal „Focus“. Zuvor war ein Artikel in der Fachzeitschrift „Nature“ so interpretiert worden, dass die WHO es aufgeben würde, nach dem Ursprung zu suchen. Das dementierte der Generaldirektor vehement.

China würde die Suche jedoch erschweren, indem die Regierung kaum kooperiere und angefragte Studien nicht durchführe. Die WHO hat jedoch keine rechtlichen Hebel, um China dazu zu zwingen. China behauptet immer wieder, dass Tiefkühlkost aus dem Ausland auch die Quelle sein könnte.

In Deutschland hatte der bekannte Charité-Virologe Christian Drosten die seit längerem kursierende Laborthese mehrfach nachdrücklich in Frage gestellt.

China hat unterdessen die Berichte über die Laborpanne zurückgewiesen. Pekings Außenamtssprecherin Mao Ning sagte gestern vor der Presse, die Suche nach dem Ursprung des Virus sei eine wissenschaftliche Angelegenheit und solle „nicht politisiert“ werden.

Allerdings war bereits im Oktober 2021 bestätigt worden, dass chinesische Forscher am Wuhan-Institut mit US-Geldern gefährliche Coronavirus-Experimente vorgenommen haben, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die Sinnhaftigkeit dieser hochriskanten „Gain-of-function“-Versuche wird seit Corona wieder kritischer in Wissenschaft und Politik diskutiert. (dpa/uk)