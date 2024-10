Ein Wahlkampfauftritt Trumps in Pennsylvania nimmt eine bizarre Wendung. Der Spott der Demokraten über eine Tanzeinlage des Republikaners lässt nicht lang auf sich warten.

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich nach einem skurrilen Auftritt von Donald Trump über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten lustig gemacht. „Er stand 30 Minuten lang auf der Bühne und tanzte“, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Philadelphia. „Ich meine es ernst. Was stimmt mit dem Typen nicht?“ Biden nannte Trump außerdem einen „Verlierer“ und legte sofort nach: „Er ist ein Verlierer bei allem, was er tut.“

Trump hatte eine Wahlkampfveranstaltung am Montag im Bundesstaat Pennsylvania wegen großer Hitze vorzeitig beendet. Der Republikaner verließ die Bühne aber nicht sofort, sondern forderte die Regie auf, das „Ave Maria“ zu spielen. Er wünschte sich danach noch eine ganze Reihe weiterer Songs, zu denen er sich tanzend bewegte. „Lasst uns ein Musikfest daraus machen“, sagte Trump.

Harris: „Hoffentlich geht es ihm gut“

Auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hatte schon über den Auftritt gespottet. Sie teilte auf der Plattform X ein Video von Trump mit einem Zusammenschnitt, der zeigt, wie Trump zu verschiedenen Liedern wippt. Harris kommentierte: „Hoffentlich geht es ihm gut.“



Trump tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen die Demokratin Harris an. Biden hatte sich im Juli nach Kritik wegen seines hohen Alters aus dem Rennen ums Weiße Haus zurückgezogen und seine Vize als Ersatzkandidatin vorgeschlagen.