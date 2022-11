Biden über Sozialismus-Schilder auf Demo: „Idioten“

Der Ton in den politischen Debatten in den USA ist seit Jahren vergiftet. Kurz vor den Zwischenwahlen findet Präsident Joe Biden deutliche Worte für die Vorwürfe rechter Demonstranten.

Der „Sozialismus“-Vorwurf ist beliebt bei Anhängern der extremen Rechten in den USA - hier bei einer Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen im Jahr 2020.

Washington/Joliet - US-Präsident Joe Biden hat deutliche Worte für Demonstranten gefunden, die seine Politik als sozialistisch bezeichnen. „Sozialismus. Verschont mich. Was für Idioten“, sagte Biden am Samstag in der Stadt Joliet im US-Bundesstaat Illinois. Biden bezog sich auf Demonstranten, die derartige Schilder vor dem Veranstaltungsort hochhielten.

Der US-Präsident sprach in Joliet über Gesundheitsversorgung und die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente. Kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen („Midterms“) am 8. November griff er die Republikaner an und warnte davor, dass diese Gelder im Gesundheitsbereich kürzen wollten.

Auf dem Schild eines Demonstranten war „Wo ist Nancy“ zu lesen, wie mitreisende Journalistinnen und Journalisten berichteten. Das Schild ist eine Anspielung auf den gewalttätigen Angriff gegen den Ehemann der Top-Demokratin Nancy Pelosi vor rund einer Woche. Der Angreifer soll Medienberichten zufolge „Wo ist Nancy gerufen?“ haben. Rechte verbreiten seit dem Überfall Verschwörungstheorien über den Angriff auf Paul Pelosi und behaupten ohne Belege, Pelosis Ehemann habe den Mann gekannt. Die Polizei spricht eindeutig von einem Einbruch. Der Angreifer hatte den Ermittlern gestanden, dass er die US-Politikerin als Geisel nehmen und ihr die Kniescheiben brechen wollte.