Tokio - Die USA haben Zweifel an dem von der Wahlkommission in Venezuela verkündeten Ergebnis der Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land geäußert. „Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das angekündigte Ergebnis weder den Willen noch die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt“, sagte Außenminister Antony Blinken laut US-Medien bei einem Besuch in Tokio.

Er forderte die Wahlkommission auf, die vollständigen Ergebnisse zu veröffentlichen. Jede Stimme müsse fair und transparent ausgezählt werden. „Die internationale Gemeinschaft beobachtet das sehr genau und wird entsprechend reagieren“, ergänzte er.

Nach offiziellen Zahlen der Wahlkommission hat Amtsinhaber Nicolás Maduro die Wahl gewonnen. Die Opposition erkennt den Sieg nicht an.