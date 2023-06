Olaf Scholz bei Sandra Maischberger BND war wieder einmal ahnungslos

Nach dem Söldneraufstand in Russland sieht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Gesprächsbedarf hinsichtlich der Leistung der deutschen Auslandsaufklärung. Die deutschen Geheimdienste hätten „das nicht vorher gewusst“, sagte Scholz am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“.