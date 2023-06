Ob Christian Lindner (FDP) letztlich stark genug ist, noch höhere Überweisungen deutscher Steuermittel an die EU zu verhindern, muss sich erst noch zeigen. Fakt ist aber, dass ein deutscher Finanzminister die überbordenden Geldwünsche aus Brüssel als unangemessen einstuft: Das ist in dieser Form neu.

Lindner lehnt mehr Geld für die EU ab

Allerdings hat Lindner ironischerweise eine deutsche Gegnerin in der Brüsseler Zentrale sitzen. Ursula von der Leyen ist als EU-Kommissionschefin logischerweise die Hauptverantwortliche für die zügellose Ausgabenpolitik. Umso befremdlicher wirkt die Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz, der von der Leyen, die deutliche Zeichen von Überforderung zeigt, im April vom CDU-Vorstand für eine neue Amtszeit vorschlug. Dieses seltsame Votum wird weder der CDU, geschweige denn Deutschland nutzen.

Man sollte in Brüssel, wo man sich an ständig steigende Überweisungen aus Berlin gewöhnt hat, den Bogen nicht überspannen. Wenn Deutschland nicht mehr zahlen will oder kann, ist die EU am Ende.