Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger verlangt die Ausweisung von Bayern-München-Star Noussair Mazraoui.

Zuvor hatte der Fußballprofi in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Fußball-Nationalspieler teilte bei Instagram einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“ Im Bild ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Dazu schrieb Mazraoui in dem Eintrag vom frühen Sonntagmorgen „Ameen“ (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen. Als inhaltlicher Kontext zum „Sieg der Palästinenser“ gilt im arabischen Raum oft die Vernichtung des Staates Israel und die Vertreibung der Juden aus Palästina.

„Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als ,Juden-Club’ bezeichnet wurde, darf das so nicht stehen lassen. Lieber FC Bayern: bitte sofort raus schmeißen. Zudem sollten alle staatl. Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen“, schrieb Steiniger auf dem Kurznachrichtendienst „X“.

Nachdem der Post für Aufsehen gesorgt hatte, äußerte sich der Fußballer am Sonntagabend erneut. In einer Erklärung hieß es in englischer Sprache: „Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde.“ Er gab sich enttäuscht, dass er dies klarstellen müsse.

Der FC Bayern schwieg zunächst, kündigte aber gestern Abend ein Gespräch mit Mazraoui an. Die Leitung des Vereins hatte in der Vergangenheit bei weniger brisanten Themen eine umstrittene Härte an den Tag gelegt. So musste Profi Joshua Kimmich, der aus gesundheitlichen Gründen eine Corona-Schutzimpfung ablehnte, einen medialen Spießrutenlauf ertragen. Zudem wurden von ihm anteilig Gehalt einbehalten sowie weitere Schikanen wie Isolierung im Training angedroht. „Die Haltung des FC Bayern zur Corona-Impfung ist klar: Unsere Spieler sollen geimpft sein“, hatte der damalige Bayern-Boss Oliver Kahn gesagt. (mit dpa)