CIA-Chef William J. Burns (67) hat vor US-Senatoren für eine weitere starke Unterstützung der Ukraine geworben, so dass Online-Portal „Defense One“. „Unsere Einschätzung ist, dass die Ukraine mit zusätzlicher Unterstützung bis 2024 und Anfang 2025 an der Front bleiben und Russland weiter Kosten verursachen kann“, sagte er. So seien in den zurückliegenden sechs Monaten 15 russische Kriegsschiffe der Schwarzmeerflotte versenkt worden, was aber bislang nicht unabhängig bestätigt ist.

Zudem begründete Burns das US-Engagement damit, dass ein Ende der Unterstützung für die Ukraine ein Zeichen an Peking sei, dessen strategische Ambitionen in Taiwan und im Südchinesischen Meer anzuheizen, so das Portal „Telepolis“.

Vor dem Krieg hatte Burns laut „Spiegel“ vor einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine gewarnt. Eine Aufnahme des Landes sei „die breiteste aller roten Linien“ für Putin und die gesamte russische Elite. Putin habe da keinen Spielraum.

Burns war von 2005 bis 2008 US-Botschafter in Moskau und wurde in dieser Zeit zum Kenner der russischen Politik. (UK)