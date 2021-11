Corona: Darüber redet Merkel heute in Berlin in einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten

Der Beschlussvorschlag sieht strengere Corona-Regeln vor. Das steht in dem Papier, welches am Donnerstag beraten wird.

Berlin/Magdeburg. „Die Pandemie ist nicht überwunden“, steht als erster Satz in dem zehnseitigen Beschlussvorschlag (Stand: 17. November). In einigen Regionen bestehe bereits ein Engpass an Intensivbetten. Planbare Operationen müssten in vielen Fällen verschoben werden.

Das sind Beschlussvorschläge:

Die Länder werden den Zugang etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie anderen Veranstaltungen – insbesondere in Innenräumen -, gastronomische Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen auf Geimpfte und Genesene beschränken, „um die Infektionsdynamik zu brechen“. In diesen Bereichen soll also eine flächendeckende 2G-Regelung gelten.

Zugangsregelungen sollen „konsequent und noch intensiver als bisher kontrolliert“ werden. Das hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bereits am Dienstag angekündigt. Im Papier steht, dass Verstöße entschieden sanktioniert werden sollten. Die Länder würden den Bußgeld-Rahmen anheben.

Wenn eine für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wird 2G plus eingeführt. Dann müssen also auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Coronatest vorlegen. Das erfolge insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars.

In Bus und Bahn soll zusätzlich zur geltenden Maskenpflicht die 3G-Regel eingeführt werden.

Auch für den Arbeitsplatz soll es eine bundesweite Vorgabe geben, wonach dort nur noch genesene, geimpfte oder getestete Menschen tätig sein dürfen (3G-Regelung). Dazu müssten Arbeitgeber auch über entsprechende Auskunftsrechte gegenüber Arbeitnehmern verfügen.