Den Schuss nicht gehört?

Valparaiso in Chile

Als die Volksstimme die geplante Chile-Reise des Europaausschusses im Landtag öffentlich machte, legte der für die Bewilligung zuständige Ältestenrat die Entscheidung zumindest erstmal auf Eis – um allen Beteiligten eine neue Bewertung dieser heiklen Angelegenheit zu ermöglichen. Das Programm lässt keinen Nutzen für Sachsen-Anhalt erkennen. Schnell drängte sich so der Verdacht einer Art Lustreise auf Steuerzahler-Kosten auf. Nicht ungesetzlich, aber in Zeiten wie diesen, wo alle den Gürtel enger schnallen müssen, mindestens instinktlos. Die Grünen verzichteten deshalb von vornherein auf eine Teilnahme, die AfD zog später zurück. Die anderen Parteien halten – mit etwas abgespeckter Teilnehmerzahl – unverdrossen an dem Vorhaben fest.