Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Union nach der nächsten Bundestagswahl kann sich CSU-Chef Markus Söder einen Wiedereinstieg Deutschlands in die Kernenergie vorstellen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Soder (CSU) besucht am 13. April dieses Jahres das Atomkraftwerk Isar 2, das zwei Tage später abgeschaltet wurde.

Und wir werden ab 2025 versuchen – wenn die Energiekrise dann noch da ist – eben eine Reaktivierung zu machen“, sagte der bayerische Ministerpräsident im ARD-Sommerinterview.

Der Beschluss, aus der Atomkraft auszusteigen, stammt aus dem Jahr 2011 und war auf vehementes Drängen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande gekommen, die zuvor selbst Anhängerin der Kernkraft gewesen war.

Söder hatte sich damals ebenfalls vehement für einen Ausstieg ausgesprochen, in den vergangenen Monaten seit der Energiekrise aber seine Meinung wie weitere Unionspolitiker geändert. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte wiederholt eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland kurz vor ihrer Abschaltung gefordert. Zugleich hatte Merz aber eine Neuauflage der Kernkraft in Deutschland abgelehnt.

Deutschland sei, sagte Söder, dank des von der Ampel umgesetzten Ausstiegs aus der Atomkraft im internationalen Vergleich ein „energiepolitischer Geisterfahrer“. „Die ganze Welt setzt jetzt in der Krise darauf, Kernenergie als Überbrückungsenergie zu behalten – nur Deutschland nicht“, meinte Söder jetzt.

Hinzu komme, dass die Ampel-Koalition per Gesetz einen Rückgang des Energieverbrauchs für Deutschland vorgeschrieben habe. „Das heißt, wir sollen schrumpfen. Ich meine, haben Sie jemals was gesehen, was geschrumpft besser aussieht als vorher“, sagte Söder: „Und deswegen glaube ich, zwei Dinge brauchen wir – statt Kohlekraftwerke anzuwerfen, Kernenergie zu verlängern – es geht, letztes Jahr hieß es ja auch, es geht nicht – und zweitens, auf neue Technologien wie die Kernfusion zu setzen.“

Im Prinzip hatten nach der Katastrophe im japanischen Fukushima von 2011, als nach einem Erdbeben ein Tsunami das dortige, am Meer gelegene Atomkraftwerk überschwemmt hatte, alle parlamentarischen Parteien in Deutschland dem Atomausstieg zugestimmt. Nur die AfD hatte sich für eine Weiternutzung der Kernkraft ausgesprochen.

Deutschland hatte damit unter den Betreibern von AKWs einen Alleingang erklärt. So nutzen nach einer Auflistung des Bundesumweltministeriums in der EU Bulgarien, Finnland, Frankreich, Kroatien, die Niederlande, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn Atomkraftwerke.

Frankreich will Kernkraft massiv ausbauen

Polen plant zudem den Einstieg in die Kernkraft, um die Produktionsverluste nach der Abschaltung von Kohlekraftwerken zu kompensieren. Frankreich will die Atomkraft massiv ausbauen, auch Ungarn plant, mehr Strom mit dieser Technologie zu gewinnen.

Im vergangenen April waren die drei letzten deutschen Atommeiler vom Netz gegangen, wobei der alte Konsens wieder aufgebrochen wurde.

Prinzipiell wäre eine Kehrtwende in Sachen Atomkraft möglich. Dazu müssten das Grundgesetz sowie das Atomgesetz geändert werden. Ob es dafür eine parlamentarische Mehrheit gibt, ließe sich erst nach der nächsten Bundestagswahl erkennen. Inzwischen zeigt sich aber, dass die Strompreise – wenn überhaupt – nicht wesentlich sinken werden. Zudem sind Wind- und Solarkraft nicht grundlastfähig. Bei zu geringer Produktion – so bei Windflaute und Dunkelheit – sollen nach Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Vielzahl von Gaskraftwerken den Strom liefern.

Diese sollen mit Erdgas und perspektivisch auch mit Wasserstoff betrieben werden. Allerdings stehen diese neuen Anlagen bisher nur rudimentär zur Verfügung. Auch die Produktion von grünem Wasserstoff ist gegenwärtig viel zu gering. Deshalb will Habeck zunächst auf „blauen Wasserstoff“ ausweichen, bei dessen Produktion das anfallende Kohlendioxid aufgefangen und unterirdisch gespeichert werden soll, berichtete der NDR. Allerdings stehen auch die dafür erforderlichen Kohlendioxid-Speicher bislang nicht zur Verfügung.

Deutschland war nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamts zwischen Januar 2021 und März 2023 bis auf einen kurzen Zeitraum im Jahr 2021 durchgehend Stromexporteur. Seit April 2023 ist Deutschland – mit steigender Tendenz – zum Stromimporteur geworden.