Gut auszusehen und sich ins gewünschte Licht zu rücken, scheint der aktuellen Bundesregierung ganz schön wichtig zu sein“, lästert der Bund der Steuerzahler (BdSt) über den sorglosen Umgang in der Bundesregierung mit Steuergeldern. So seien die Ausgaben der Ampel für Fotografen, Friseure und Visagisten im ersten vollen Regierungsjahr 2022 deutlich gestiegen – auf rund 1,5 Millionen Euro. Das seien rund 80 Prozent mehr als im Jahr 2021, in dem zum größten Teil noch die Große Koalition regierte, so der BdSt.

