Der Zauberberg bröckelt

Die jährliche Superparty der Reichen und Mächtigen in Davos ist vorbei: Das schon länger in der Kritik stehende Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht die angeblichen und tatsächlichen Macher der Welt nicht mehr magisch an. Auch wenn Davos einer der tristesten Orte ist, die man im Schweizer Kanton Graubünden finden kann, liegt es nicht daran.

Früher schauten US-Präsidenten oder Greta Thunberg („Ich will, dass ihr in Panik geratet“, sagte sie genau dort) in Davos vorbei, ebenso zahlreiche Künstler und Denker von internationalem Rang. Dieses Jahr sind Olaf Scholz und Luisa Neubauer schon fast die prominentesten Namen.

Der eitle WEF-Chef Klaus Schwab ist zu weit gegangen. Mit der Einlassung, dass nur in Davos – wo Thomas Mann seinen „Zauberberg“ spielen ließ – die sich für unfehlbar haltenden „Welteliten“ die richtige globale Zukunft ausdiskutieren, und mit seinem umstrittenen Buch „The Great Reset“ hat er zu viel Schaden angerichtet.

Die Weltrevolution von oben ist vorerst abgesagt. Wenn Davos eines Tages nicht mehr stattfinden sollte – wie zu Corona bereits eingeprobt –, wird unsere Erde nicht untergehen.