Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hat sich bei der Stichwahl um das Landratsamt im Kreis Sonneberg (Thüringen) durchgesetzt. Es ist gleichzeitig das erste kommunale Spitzenamt für die Partei in Deutschland.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Reaktionen auf das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg schwanken (abgesehen von der AfD selbst) zwischen Entsetzen und Hilflosigkeit. Dabei ist klar: Das ist die (zum Glück nur regionale) Quittung für die plan- und ahnungslose Politik der Ampel im Bund: Heizgesetz, Migration, Klima. Zögerlichkeit, Ahnungslosigkeit, an Bevormundung grenzende Kommunikation in Richtung Bevölkerung. Zu befürchten ist, dass weitere Landkreise künftig ähnliche Wahlergebnisse hervorbringen.