„Die Ukraine soll in die Nato“

Ex-US-Außenminister Henry Kissinger spricht über eine Videozuschaltung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Vor diesem Krieg war ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine, weil ich befürchtete, sie könnte genau den Prozess starten, den wir jetzt sehen“, sagte Kissinger per Videoschaltung auf dem Weltwirtschaftstreffen (WEF) in Davos. Unter den jetzigen Voraussetzungen sei „die Idee einer neutralen Ukraine nicht länger sinnvoll“, sagte der 99-Jährige, der als Doyen der US-Außenpolitik gilt.

Der langjährige Top-Diplomat hatte sich monatelang für eine Waffenruhe in der Ukraine ausgesprochen, die mit der Anerkennung russischer Gebietsgewinne einhergegangen wäre. Doch in seiner Botschaft an das WEF sagte Kissinger nun, eine Nato-Mitgliedschaft wäre eine „angemessene Folge“ der russischen Invasion. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bei der Rechtfertigung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine, Kiews Nato-Bestrebungen als Bedrohung bezeichnet. Der Realpolitiker Kissinger, der US-Außenminister von 1973 bis 1977 war, betonte, es sei wichtig, den Krieg nicht zu einem „Krieg gegen Russland selbst“ werden zu lassen und Russland eine Möglichkeit zu geben, „sich dem internationalen System wieder anzuschließen“.

Moskau muss eine Perspektive bekommen

Russland sei wahrscheinlich nicht in der Lage, den Krieg mit konventionellen Mitteln zu gewinnen, sagte Kissinger weiter. Die USA sollten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine fortsetzen, bis es eine Perspektive für einen Waffenstillstand gebe. Es dürfe aber keinen Krieg der Verbündeten gegen Russland selbst geben. Moskau müsse die Perspektive gegeben werden, wieder Teil des internationalen Systems zu werden.

Dass Kissinger seine Meinung in fundamentalen Fragen der Außenpolitik – auch zur Ukraine-Politik – änderte, ist für ihn nichts Neues. „Der Test für die Politik ist nicht, wie etwas beginnt, sondern wie es endet. Viel zu oft wird der Fall der Ukraine als Showdown dargestellt: ob die Ukraine dem Westen beitritt oder dem Osten. Wenn aber dieses Land überleben und aufblühen soll, dann kann es niemandes Vorposten sein. Nein, die Ukraine sollte Brücke sein“, schrieb er im März 2014 in einem Gastbeitrag für die „Welt“.

Er warnte damals zwar vor Versuchen Moskaus, die Ukraine zu einem Satellitenstaat zu machen, aber ebenso vor Versuchen des Westens, die Ukraine zu vereinnahmen: „Aber der Westen muss begreifen, dass die Ukraine für Russland niemals nur ein beliebig anderes Land, also Ausland, sein kann. Die russische Geschichte begann mit der Kiewer Rus. Von hier aus verbreitete sich die russische Religion.“

„Jeder hat die Situation schlimmer gemacht“

Damals machte Kissinger der EU harte Vorwürfe: „Für die Europäische Union ist es an der Zeit, zu erkennen, dass ihr bürokratisches Zaudern und die Unterordnung aller strategischen Elemente unter innenpolitische Erwägungen dazu geführt hat, dass aus Verhandlungen über die Beziehungen der Ukraine gegenüber der EU eine kapitale Krise geworden ist. Außenpolitik ist nun einmal die Kunst, Prioritäten zu setzen.“

Kissinger sah 2014 das Unheil kommen, vielleicht auch, weil er sich der Skrupellosigkeit, die im Kreml seit Lenins Einzug die meiste Zeit den Kern der Politik bildete, bewusst war: „Der Westen ist weitgehend katholisch, der Osten russisch-orthodox. Der Westen spricht ukrainisch, der Osten größtenteils russisch. Jeder Versuch eines Flügels, den anderen zu dominieren, wie es bisher der Fall war, würde zu Bürgerkrieg und Spaltung führen. Missbraucht man die Ukraine für eine Ost-West-Konfrontation, dann wäre für Jahrzehnte jede Chance vertan, Russland und den Westen (und besonders Russland und Europa) in ein kooperatives internationales System zusammenzubringen.“

„Eine kluge US-Politik gegenüber der Ukraine würde helfen wollen, dass beide Hälften miteinander kooperieren. Wir sollten Versöhnung wollen, nicht Dominanz“, so Kissinger damals: „Russland und der Westen haben nicht nach diesem Prinzip gehandelt. Jeder hat die Situation schlimmer gemacht.“

Die Überheblichkeit, aber auch das Unverständnis der Amerikaner wie der Europäer, russische Positionen zumindest psychologisch in Betracht zu ziehen, war Stand 2014 aus seiner Sicht ein Fehler. „Putin ist ein ernst zu nehmender Stratege – unter den Prämissen russischer Geschichte. Amerikanische Werte und Psychologie nachzuvollziehen ist nicht gerade seine Stärke.“ (uk/dpa)