Berlin/uk/dpa. - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt Steuererhöhungen zum Stopfen der Haushaltslöcher des Bundes ab. Dies sagte er gestern in einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Pioneer“. „Wir haben eine arbeitende Bevölkerung, eine Mittelschicht in Deutschland, qualifizierte Menschen also, die viele Steuern und Abgaben zahlen. Die zahlen, zahlen, zahlen“, so der FDP-Chef.

In den vergangenen Tagen waren Pläne aufgekommen, die Haushaltsprobleme, die nur zum Teil durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöst wurden, durch Steuererhöhungen auszugleichen. Lindner will die Staatsfinanzen anders ausbalancieren: „45 Prozent der Ausgaben des Bundes gehen in den Sozialbereich rein. Da sind sehr viele Standards über die letzten Jahre geschaffen worden.“ Auch die Industrie erhalte aus seiner Sicht hohe Subventionen.

„Also, bevor ich die arbeitende Bevölkerung belaste – und dazu gehört auch der Dieselfahrer –, möchte ich erst einmal die anderen Dinge ausschöpfen“, so Lindner weiter. Er wolle lieber die Staatsfinanzen in Ordnung bringen und parallel „Rekordinvestitionen erreichen, aber ohne der arbeitenden Mitte in diesem Land immer stärker in die Brieftasche zu greifen“.

Der Finanzminister warnte im „Pioneer“-Interview die Spitzen von SPD, Grünen und CDU vor Steuererhöhungen: „Ich sage das in aller Freundlichkeit, weil der SPD-Vorsitzende ja an diesem Wochenende die Frage aufgeworfen hat, ob man nicht doch Steuern erhöhen sollte. Da kann ich nur die freundliche Antwort geben: Das kann 2025 im nächsten Bundestagswahlkampf diskutiert werden. Da können SPD und Grüne, die CDU liebäugelt ja auch mit Steuererhöhungen, damit vor die Bürgerinnen und Bürger treten.“ Der Staat solle mit seinen „hohen Einnahmen“ einfach besser mit seinen Einnahmen wirtschaften. Auch sollte man „der privaten Initiative mehr Respekt zollen, als manche das in der Vergangenheit getan haben“.

Das Urteil des Verfassungsgerichts habe aber „keine so große Auswirkung auf den Bundeshaushalt selbst. Insgesamt haben wir einen Handlungsbedarf von 17 Milliarden Euro im Jahr 2024“, ergänzte Lindner.

Grünen-Chef Omid Nouripour betonte am Montag, es stehe sehr viel auf dem Spiel. „Der Wunsch aller ist, dass so schnell wie möglich die grundsätzlichen Entscheidungen gefällt werden“, sagte er in Berlin. Es gebe jetzt „vertiefte Gespräche“.

Sollte vor Weihnachten nicht einmal eine politische Grundsatzeinigung gelingen, droht eine veritable Regierungskrise. Kanzler Olaf Scholz (SPD) war am Wochenende deshalb schon mehrere Stunden früher von der Weltklimakonferenz abgereist. Jetzt trifft es auch Habeck: Reise nach Dubai abgesagt. Wenn ein Klimaminister nicht zum Klimagipfel fährt, muss die Lage schon ernst sein. Aktuell sei es besser, physisch zusammen am Tisch zu sitzen, heißt es aus dem Kanzleramt. Ob der Reiseverzicht eine Bitte des Kanzlers oder eine gemeinsame Entscheidung des Trios war, darüber gibt es unterschiedliche Erzählungen.

Die Bürgergeld-Erhöhung ist eines der Vorhaben, die nun scheinbar auf der Kippe stehen. Um rund 12 Prozent sollte die Leitung zum neuen Jahr steigen - vor allem weil die Inflation die Lebenshaltungskosten in die Höhe schießen ließ. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will daran festhalten und nannte es am Montag „moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar“, den Betroffenen die Anpassung zu verwehren. Die FDP dagegen hält eine Neubewertung für dringend nötig, weil die Inflation zuletzt gesunken ist.