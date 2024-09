Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Kampfdrohnen angegriffen. Die ukrainische Flugabwehr will dabei den Großteil rechtzeitig abgefangen haben. Auch die Flugabwehr in Belarus war im Einsatz.

Dutzende russische Drohnen greifen Ziele in der Ukraine an

Krieg in der Ukraine

Russland greift regelmäßig Ziele in der Ukraine mit Kampfdrohnen iranischer Bauart an.

Kiew - Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben mit 78 Kampfdrohnen iranischer Bauart Ziele im ukrainischen Hinterland angegriffen. 60 seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. 15 weitere durch elektronische Mittel vom Kurs abgebracht worden. Zwei Drohnen sollen nach Russland „zurückgekehrt“ und eine in den belarussischen Luftraum geflogen sein. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ist auch eine Iskander-Rakete von der besetzten Halbinsel Krim aus abgefeuert worden. Schäden oder Opfer soll es den Angaben nach nicht gegeben haben.

Der belarussische Generalstab bestätigte der staatlichen Nachrichtenagentur Belta den Vorfall und sprach vom Abschuss mehrerer Drohnen. Das soll ukrainischen Quellen zufolge über dem an die Ukraine grenzenden Gebiet Gomel erfolgt sein.

Durch die ständigen Drohnenflüge galt allein in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Nacht ein mehr als neunstündiger Luftalarm. Am Morgen war kurz auch Flugabwehrfeuer über der Dreimillionenstadt zu hören. Schäden hat es Behördenangaben nach aber nicht gegeben.

Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab. Kiew drängt dabei immer wieder seine westlichen Verbündeten zur Lieferung von zusätzlichen modernen Flugabwehrsystemen.