Magdeburg - Es war war Lehrstück für die Diplomatie, das sich in der evangelischen Akademie in Tutzing am 15. Juli 1963 abspielte: Mitten der Hochphase des Kalten Krieges hält Egon Bahr hält eine Rede, die die Geschichte eingehen wird. Der damalige Senatssprecher von Westberlin proklamiert darin für die Uberwindung des Ost-West-Konfliktes die Formel „Wandel durch Annäherung“. Bahr entwarf damit die Entspannungspolitik, die Willy Brandt von 1969 an als sozialdemokratischer Bundeskanzler praktizierte. Für einen Ukraine-Friedenwürde heute jemand vom Format eines Egon Bahr dringend gebraucht. Ebenso wie zur Bewältigung des fortdauernden Konfliktes mit den Autokratien Russland und China.