Washington - Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wird in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Washington behandelt. Clinton sei am Nachmittag zur Untersuchung und Beobachtung ins Georgetown University Medical Center gekommen, nachdem er Fieber bekommen habe, erklärte der stellvertretende Stabschef des 78-Jährigen, Angel Ureña, auf der Plattform X. Clinton sei „nach wie vor guter Dinge“ und schätze „die hervorragende Pflege, die er dort erhält, sehr“.

Laut dem US-Sender MSNBC, der sich auf Personen aus Clintons Umfeld beruft, ist die Situation nicht akut. Der frühere Präsident sei „wach und aufmerksam“, und es werde erwartet, dass sich sein Zustand bald verbessert.

Der Demokrat amtierte als 42. Präsident der Vereinigten Staaten von 1993 bis 2001. Clintons Präsidentschaft wurde durch die Lewinsky-Affäre und ein anschließendes Amtsenthebungsverfahren überschattet, das er jedoch politisch überstand. Seine Ehefrau Hillary Clinton, die als Senatorin und Außenministerin tätig war, kandidierte 2016 ebenfalls für das Präsidentenamt, unterlag jedoch dem Republikaner Donald Trump.