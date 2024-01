Trotz Etatkrise will Olaf Scholz am Erweiterungsbau des Kanzleramts festhalten.

Die Bundesregierung hält trotz massiver Kritik und angespannter Haushaltslage offenbar an den Plänen fest, das Kanzleramt mit einem Neubau massiv zu vergrößern. Seit einigen Tagen ist auf der Webseite „bundesregierung.de“ eine umfangreiche Auflistung zu lesen, warum der Erweiterungsbau unbedingt nötig ist.

Der Beschluss für den Neubau wurde seinerzeit unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen und war von Beginn an umstritten – auch weil bereits der Bestandsbau als größte Regierungszentrale der Welt gilt.

Aufgrund „kontinuierlicher Aufgabenerweiterungen“ mit einem „damit einhergehenden deutlichen Aufwuchs des Personalkörpers“ sei eine Vergrößerung des Kanzleramts „um bis zu 400 Büroräume erforderlich“. Die erste Kostenschätzung von rund 637 Millionen Euro ist aber längst überholt. Inzwischen geht man laut „bundesregierung.de“ von rund 777 Millionen Euro aus, während der Bund der Steuerzahler bereits Baukostensteigerungen auf rund 1 Milliarde Euro prognostizierte. Beim ersten Kanzleramt genügten noch rund 263 Millionen Euro. Bei der aktualisierten Preiskalkulation geht man von Kosten von sage und schreiben rund 27.600 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche für den Neubau aus.

Das sind Preise, die hierzulande sonst nur im Luxuswohnungsbau in München erreicht werden. So berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ über ein Neubauprojekt am Isarhochufer, das mit Quadratmeterpreisen von 10.000 bis 27.000 Euro kalkuliert war.

„Wir haben Entscheidungen getroffen schon in der letzten Legislaturperiode, und die entsprechenden Abarbeitungsschritte sind im Gange, wie man ja sehen kann, wenn man sich umguckt“, sagte Kanzler OIaf Scholz (SPD) im März 2023, als erste Kritik an dem neuen repräsentativen Bau aufkam. Seitdem hülle sich der Kanzler in Schweigen, aber auf das Vorhaben verzichten will er keinesfalls, so die „Rheinische Post“ (RP) im Dezember 2023. Als Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Planungen infrage stellte, so die „RP“, soll Scholz getobt haben.