Ein riskanter Plan

Schengen war ein wichtiges, ja fast ein revolutionäres Versprechen für die europäische Einigung. Es gab nur ein Problem: Das Integrationsprojekt begann mit einer großen Lüge. Die verantwortlichen Politiker behaupteten damals, dass die Schengen-Außengrenzen gesichert seien. Doch das waren sie nie, und trotz einiger Bemühungen sind sie es bis heute nicht.

Jetzt, wo die Zahlen illegaler Migranten auf der Balkan-Route in die Höhe schnellen, wird Brüssel den Schengen-Raum an dieser Stelle vergrößern. Doch die langen Grenzen von Kroatien zu Bosnien-Herzegowina und Serbien sind keineswegs gesichert. Hier werden sich für Schlepper neue Perspektiven eröffnen.

„Die Einzigen, die Schengen derzeit perfekt nutzen, sind kriminelle Elemente und nicht die Sicherheitsbehörden", hatte 2019 die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zur „FAZ" gesagt. So viel hat sich daran nicht geändert. Wenn sich in den nächsten Jahren die Folgen der gestrigen Entscheidung zeigen, wird man in Brüssel wieder Unwissenheit vorschützen.