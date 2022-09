Die Documenta in Kassel war in zweierlei Hinsicht eine entlarvende Schau. Weniger überraschend hat sie gezeigt, dass der Antisemitismus in muslimischen Gesellschaften eine größere Rolle spielt und nach der Verschmelzung von Linksextremismus und Palästinenserbewegung auch in linken Szenen weiter en vogue ist. Selbst ihre Emblematik wird in diesen Milieus weiter tradiert.

Überraschend war eher, dass die künstlerische Leitung der Documenta davon ausging, dass die Assimilierung der Weltkultur nach ihrem Bilde schon so weit gediehen ist, dass nichts Verstörendes, das der Einordnung bedürfte, mehr zu erwarten sei. So wie Kolonisatoren einst fasziniert von der Originalität des vorgefundenen Kulturguts waren, aber den Aussagen hinter den Formen keinerlei Aufmerksamkeit schenkten.

Was hat man in der Kasseler Provinz erwartet? Woken Postkolonialismus nach westeuropäisch-nordamerikanischen Muster aus Indonesien und Ramallah, nur ein bisschen bunter? Wie ist dieser Blick auf die Kulturen der Welt zu deuten, der die eigene Blase selbstverständlich als universal voraussetzt und in der Fremde nur nach neuem Zierrat sucht? Könnte es sich um ein koloniales Erbe handeln oder wiederholt sich solche gedankenlose Selbstgewissheit einfach nur?