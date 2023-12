Das Jahr in der Politik war geprägt vom Streit der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP. Mit Mühe brachten sie einige Reformen auf den Weg – begleitet von großem Gegenwind und schlechten Umfragewerten.

Berlin - Wo gehämmert und geschraubt wird, da entstehen Geräusche, aber es kommt eben auch etwas raus. So umschrieb Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung aus seiner Partei, SPD und Grünen. Die Bezeichnung „Geräusche“ ist untertrieben für die teils heftigen Streits, die sich die Koalitionspartner im Jahr 2023 lieferten.

Geprägt war die Zusammenarbeit auch von neuen und alten, unverschuldeten und hausgemachten Krisen. Passenderweise erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache „Krisenmodus“ zum Wort des Jahres. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden – auch in der Politik. Ein Rückblick auf die wichtigsten Themen des Jahres.

Heizungsgesetz erhitzt die Gemüter

Es sollte zum Klimaschutz und der Unabhängigkeit von russischem Gas beitragen, aber entfachte erst einmal einen monatelangen Streit innerhalb und außerhalb der Koalition. Das ganze Land diskutierte über Wärmepumpen. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes schreibt vor, dass ab 2024 Heizungen in vielen neuen Gebäuden zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen.

Der für das Gesetz verantwortliche Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) stolperte über Filzvorwürfe. Im Sommer legte das Bundesverfassungsgericht das Heizungsgesetz auch noch temporär auf Eis. Im September wurde das Gesetz schließlich – stark entschärft – beschlossen.

Das sogenannte Heizungsgesetz ist beschlossen. Foto: epd

Deutschland-Ticket lichtet den Tarif-Dschungel

Zwar ist es nicht so günstig wie das 9-Euro-Ticket geworden, aber das 49-Euro-Ticket ist dennoch eine Revolution für das Tarifgeflecht im Nahverkehr. Mit dem Deutschland-Ticket können Reisende alle Busse und Regionalbahnen in Deutschland einen Monat ohne Extrakosten nutzen. Die Fahrgastzahlen stiegen seitdem deutlich an.

An der Zuverlässigkeit der Bahnen änderte sich durch das Ticket aber nichts zum Besseren. Die Pünktlichkeit nimmt weiter ab, was vor allem an der maroden Bahn-Infrastruktur liegt. Um die Finanzierung stritten Bund, Länder und Kommunen. Eine Kostenlücke sorgte dafür, dass der Landkreis Stendal aus dem Ticket aussteigen wollte. Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalts sichern aber den Fortbestand.

Hohe Energiepreise belasten Wirtschaft und Bürger

Die Mondpreise für Strom und Gas des Jahres 2022 sind überwunden, aber viele Unternehmen und Bürger ächzen weiter unter den hohen Energiekosten. Immerhin: Eine Mangellage beim Gas, wie noch im vergangenen Winter befürchtet, ist nicht eingetreten.

Im April wurden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise waren die drei Meiler länger am Netz geblieben als ursprünglich geplant.

Nachdem die Koalition fast das ganze Jahr über den Industriestrompreis stritt, kam im Herbst ein großes Strompreispaket – zumindest für das produzierende Gewerbe. Einen Industriestrompreis gibt es nicht, aber die Stromsteuer sinkt auf ein Minimum. Der ursprünglich geplante Bundeszuschuss zu den Netzentgelten wurde allerdings wieder gestrichen.

Im April schaltete Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke ab. Foto: Sina Schuldt/dpa

Zahl der Flüchtlinge in Deutschland weiter hoch

Auch 2023 kamen viele Asylsuchende nach Deutschland. Die Bundesregierung reagierte mit verstärkter Abschottung, um die Zahlen zu senken. Seit Oktober gibt es stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz.

Bei einem Gipfel im November einigten sich Bund und Länder auf Leistungskürzungen und Bezahlkarten statt Bargeld für Asylbewerber. Außerdem will die Bundesregierung Asylverfahren in Drittstaaten und Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern prüfen. „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem „Spiegel“.

Haushalt verfassungswidrig, Koalition unter Druck

Ein Urteil aus Karlsruhe sorgte ab November für eine Haushaltskrise. Zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder darf der Bund nicht für Klimaschutz-Projekte nutzen, befand das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zum Nachtragshaushalt des Jahres 2021. Damit fehlten dem Bund 60 Milliarden Euro zur Finanzierung von Projekten zum Klimaschutz.

Über Wochen rangen die Koalitionsspitzen um einen Kompromiss, wie die Haushaltslücke geschlossen werden soll, ohne die Schuldenbremse wieder auszusetzen. Große Investitionen, etwa in die Chipherstellung, bleiben erhalten. Dafür steigt unter anderem der CO2-Preis und beim Bürgergeld wird gekürzt. Den größten Protest ruft der Wegfall mehrerer Steuervergünstigungen für Landwirte hervor. Mit Hunderten Traktoren zogen die Bauern kurz vor Weihnachten nach Berlin.

Landwirte legten vor Weihnachten mit Traktoren den Verkehr lahm, um gegen Kürzungen zu protestieren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Das Ende von Corona – oder doch nicht?

Drei Jahre lang prägten das Virus und die Maßnahmen gegen seine Verbreitung das Leben der Menschen. Masketragen, Impfungen und Kontaktbeschränkungen gehörten zum Alltag. Anfang April endete die letzte noch verbliebene Maskenpflicht für Besuche in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen. Seitdem gelten in Deutschland keine bundesweiten Vorgaben zum Schutz vor Corona mehr. Die WHO und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärten die Pandemie für beendet.

Seit Herbst steigt die Zahl der Infektionen wieder stark an. Gesundheitseinrichtungen begegnen der hohen Zahl an Atemwegserkrankungen mit eigenen Vorschriften, etwa zum Masketragen. Auch für Menschen, die an Long Covid erkrankt sind, ist noch kein Ende in Sicht.