„Epochaler Kampf für Italien und Europa“

Rom - Italien beschloss mit sofortiger Wirkung ein Bündel härterer Maßnahmen zur Eindämmung irregulärer Migration übers Mittelmeer, die in den vergangenen Monaten zahlenmäßig explodiert ist.

Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni entschied per Erlass, die Höchstdauer der Abschiebehaft von 12 auf 18 Monate anzuheben. Nach EU-Recht ist das das zulässige Maximum.

Meloni will sicherstellen, dass irregulär Eingereiste so lange festgehalten werden können, wie es für die Prüfung ihrer Anträge erforderlich ist. Zudem wurde das Militär beauftragt, spezielle Abschiebehaftanstalten einzurichten – in abgelegenen und spärlich bewohnten Gegenden. Dadurch solle es nicht zu „weiteren Unannehmlichkeiten und Unsicherheit in den italienischen Städten“ kommen, sagte Meloni.

„Wenn wir nicht ernsthaft und gemeinsam gegen die illegalen Überfahrten vorgehen, werden die Zahlen dieses Phänomens zuerst die Staaten an den Außengrenzen überrollen, aber dann alle anderen“, sagte Meloni, berichtete „Bild online“. Sie ergänzte bei einer Rede im Kabinett: „Der Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung und die Menschenhändler ist ein epochaler Kampf für Italien und für Europa.“

„Ich sehe eine Strategie der italienischen und europäischen Linken“, so Meloni weiter über die Verhältnisse in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, berichtet die „Berliner Zeitung online“. Die Linke versuche „alles zu demontieren, was wir tun“. Dazu zählt sie auch den Hohen Vertreter der EU für auswärtige Angelegenheiten, Josep Borrell, sowie die Parteien der Linken in Italien und im Europäischen Parlament. (uk/dpa)