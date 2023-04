Pol Pot und sein Steinzeit-Kommunismus haben Kambodscha ins Grauen gestürzt. Interessanterweise hatte er damals im linksextremen Lager in Westdeutschland seine Anhänger.

Pol Pot während eines Interviews in einem Guerilla-Lager an der thailändisch-kambodschanischen Grenze im Dezember 1979.

Ein Rückblick: Der spätere Gewaltherrscher Pol Pot wird wahrscheinlich am 19. Mai 1925 in Zentral-Kambodscha als Sohn eines wohlhabenden Reisbauern geboren. Von 1949 bis 1953 studiert er dank eines Stipendiums Radioelektronik in Paris. Statt zu studieren, entwickelt er seine kommunistischen Ideen und interessiert sich zunehmend für Maos Idee von der Bauernrevolution.