Erneut antisemitischer Angriff in Berlin

Energie

Altech-Gruppe plant Produktion nachhaltiger Batterien

Mit der Energiewende rückt die Batterieproduktion immer mehr in den Fokus. Gerade die Braunkohleregion Lausitz spielt in diesem Bereich eine immer wichtigere Rolle. Die Altech-Gruppe will dort mit einem Institut neue Wege gehen - mit einer ressourcenschonenden Batterie.