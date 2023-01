„Es wird Schießereien in Moscheen geben“

Europas einflussreicher Schriftsteller Michel Houellebecq sorgt mit einem Interview wieder für Aufsehen. In Deutschland bislang kaum beachtet, offenbaren seine Aussagen den Franzosen, wie zerrissen ihr Land ist. Jetzt wurde der Autor vom Rektor der Großen Moschee in Paris wegen „Aufstachelung zum Hass“ angezeigt.

Was ist geschehen? Ende November des vergangenen Jahres wurde in der Zeitschrift „Front populaire“ ein Interview des Philosophen Michel Onfray mit Frankreichs Starschriftsteller Michel Houellebecq veröffentlicht. Es drehte sich um das „Ende des Abendlandes“, eines der Lieblingsthemen des Autors, dem es – und man muss es bedauern – bereits mehrfach gelang, in seinen Romanen dramatische Entwicklungen in Westeuropa vorwegzunehmen.