Nötiger Fortschritt oder menschenrechtlicher Tabubruch? Die Meinungen zum Durchbruch in den Verhandlungen über eine große europäische Asylreform könnten unterschiedlicher kaum sein. Vor allem für die deutschen Grünen ist das Projekt ein Problem.

Subsaharische Migranten, die von der tunesischen Marine-Nationalgarde im Mittelmeer abgefangen wurden, warten im Hafen von Sfax in Tunesien. Die meistern probieren es so lange, bis sie es nach Westeuropa schaffen, und nutzen dafür die Dienste von Schleppern.

Brüssel/Berlin - dpa/uk

Die mit Unterstützung der Bundesregierung vereinbarten Pläne für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems sorgen für Empörung und Kritik. Deutsche Grünen-Abgeordnete verurteilten gestern das von Spitzenpolitikern ihrer Partei mitgetragene Projekt als unmoralisch und unvereinbar mit europäischen Werten. Ungarn und Polen übten hingegen scharfe Kritik an der geplanten Pflicht zur Solidarität bei der Aufnahme von Asylsuchenden in Europa und kündigten Widerstand an.

„Solange es die PiS-Regierung geben wird, werden wir nicht zulassen, dass uns irgendwelche Migrationsquoten, Quoten für Flüchtlinge aus Afrika, aus dem Nahen Osten, für Araber, Muslime oder wen auch immer auferlegt werden“, sagte Polens nationalkonservativer Regierungschef Mateusz Morawiecki in Warschau. Der ungarische Staatssekretär Bence Retvari sprach von Machtmissbrauch der EU. Brüssel wolle nun „mit Gewalt“ Migranten verteilen.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit verteidigte unterdessen die Pläne. Das bisherige Asylsystem in Europa habe nicht mehr funktioniert, sagte er in Berlin. Beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg sei ein wichtiger Schritt gelungen, nämlich eine „solidarische Lösung“ in dieser Frage hinzukriegen.

Das gelte für die Anrainerstaaten des Mittelmeeres, die mit einer massiven Flüchtlingswelle konfrontiert seien und damit nicht alleingelassen werden wollten. Andererseits wolle man auch nicht akzeptieren, dass unregistrierte Flüchtlinge durch Europa reisen. Hier müsse es wieder ordentliche Verfahren geben.

Die Reformpläne sehen nun zahlreiche Ergänzungen und Verschärfungen vor, um illegale Migration zu begrenzen. Geplant ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Sie sollen künftig nach einem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort würde dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er umgehend zurückgeschickt werden.

Die Bundesregierung hatte sich in den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Um den Durchbruch zu ermöglichen, musste sie letztlich akzeptieren, dass dies doch möglich sein könnte.

Baerbock verteidigt Kompromiss vor ihrer Partei

Allerdings bleibt nur ein geringer Teil der illegalen Migranten in den typischen Einreisestaaten Bulgarien, Griechenland, Italien und Spanien. Die meisten ziehen weiter in Länder wie Deutschland, wo einerseits hohe Geld- und Sozialleistungen gewährt werden, Asyl großzügig gewährt wird und auch bei einer Ablehnung in der Regel kaum noch eine Abschiebung erfolgt.

Unklar blieb, wie illegal eingereiste Migranten, die sich zum Beispiel erst in ihrem avisierten Zielland bei den Behörden melden und Asyl beantragen, behandelt werden. Voraussetzung für den Kompromiss wäre letztlich auch ein effektiver Schutz der Außengrenzen, der bislang nur partiell existiert.

In der Vergangenheit hatte es die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen abgelehnt, entsprechende Zaunanlagen mit EU-Geldern zu finanzieren, obwohl aus einem Gutachten hervorgegangen war, das dies rechtlich möglich ist.

Außenministerin Annalena Baerbock verteidigte gestern in einem Brief an die Grünen-Bundestagsfraktion den Entschluss, die Zustimmung der Bundesregierung nicht zu blockieren. Die Entscheidung sei ihr „als Außenministerin, als Grüne und auch persönlich sehr schwergefallen“. Sie halte die Einigung dennoch für richtig, weil sich der Status quo für viele Geflüchtete dadurch verbessern werde. „Die EU-Mitgliedsstaaten haben ihren moralischen Kompass verloren“, monierte dagegen der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen.