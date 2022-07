EU-Behörden empfehlen zweite Corona-Auffrischimpfung für alle ab 60

Die Sommerwelle rollt und eine Verschnaufpause in der Corona-Pandemie ist erstmal nicht in Sicht. Wann und für wen könnte eine zweite Booster-Impfung sinnvoll sein? EU-Behörden geben neue Empfehlungen.

Stockholm - Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, eine zweite Booster-Impfung für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Bereits im April hatten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden solche Auffrischdosen für alle ab 80 empfohlen.

Neue EU-Empfehlung: Corona-Impfung zur Auffrischung für alle über 60

Es gebe keine Zeit zu verlieren, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. „Ich rufe die Mitgliedstaaten auf, sofort zweite Auffrischungsimpfungen für alle über 60 sowie alle gefährdeten Personen einzuführen, und fordere alle auf, die in Frage kommen, sich impfen zu lassen.“

Für Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster bislang nur Menschen ab 70 Jahren sowie einigen anderen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und Personal medizinischer Einrichtungen. Nach aktuellen Angaben haben bislang 7,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine zweite Auffrischimpfung bekommen.