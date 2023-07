Brüssel - Die EU hat den 15. Juli zu einem neuen alljährlichen Gedenktag für Opfer der globalen Klimakrise erklärt. An diesem Tag solle künftig an Klimaopfer in Europa und darüber hinaus gedacht werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit.

Dies geschehe auch, um „das Bewusstsein für konkrete Schritte zu schärfen, die die Menschen auf ihrer Ebene unternehmen können, um Katastrophen zu verhindern und besser auf Klimakatastrophen vorbereitet zu sein“. Am 15. Juli 2021 kamen bei Flutkatastrophen in Deutschland und Belgien mehr als 200 Menschen ums Leben. Hunderte verloren ihr Zuhause.

Der neue Gedenktag wurde mit einer Erklärung verbindlich gemacht, die auch Vertreter des Europaparlaments und der EU-Mitgliedsstaaten unterzeichneten. Der Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans, sagte bei der Zeremonie, diesen Gedenktag sei man nicht nur Menschen schuldig, die bereits Opfer geworden seien, sondern auch künftigen Opfern. Noch habe die Menschheit die Chance, nicht in eine Klimakatastrophe abzurutschen.