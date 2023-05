„EU-Politik erinnert an George Orwell“

Der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn (57) kritisiert in einem Interview die Arbeit der EU: „Vier Jahre haben einer Kommission unter von der Leyen ausgereicht, um sämtliche Grundprinzipien, die den europäischen Gedanken einmal ausgemacht haben, zu rasieren: Frieden, Multilateralismus, offener Welthandel, eine freie Gesellschaft“, sagte Sonneborn (Die Partei) dem Portal „Telepolis“.

Vieles erinnere ihn an „eine Orwellsche Dystopie: eine Milliarde aus der Friedensfazilität für Bomben und Granaten. Krieg ist Frieden. Verschiebung von Geldern in einen militärisch-industriellen und einen pharmazeutischen Komplex.“ Der englische Autor George Orwell hatte 1948 seinen Roman „1984“ abgeschlossen, in dem er eine Dystopie Europas schildert. (uk)