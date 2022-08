Die Handwerker fordern von Olaf Scholz das Ende der Sanktionen gegen Russland und Friedensverhandlungen. Damit sind sie an der falschen Adresse.

Da haben die Handwerker einen Brief an die falsche Adresse gesendet. Es sind nicht die internationalen Sanktionen, die das Gas versiegen lassen. Es ist Wladimir Putin, der einen gut vorbereiteten Energie-Krieg gegen Deutschland und die europäische Wirtschaft führt. In allen Pipelines nach Deutschland fließt weniger Gas. Es ist deshalb unsinnig wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, die Öffnung von Nord-Stream-2 zu fordern.

Nur weil Deutschland sich in der Vergangenheit in die russsiche Energiefalle hat locken lassen, haben wir besonders große Probleme mit den russischen Sanktionen. Trotzdem können wir nicht aus der Phalanx fast aller zivilisierter Staaten der Welt ausscheren, und die eigenen Sanktionen einstellen.

Alle wollen verhandeln

Und niemand muss Olaf Scholz auffordern, eine Verhandlungslösung zu suchen. Zuletzt hat er im Mai mit Putin telefoniert. Da lag noch Leichengeruch über Butscha. Putin schickte Raketen, als António Guterres in Kiew vermitteln wollte. Gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten verhandelt er in diesen Tagen weiter. Alle wollen verhandeln. Das Problem ist nur, dass Russland gerade dabei ist, mit äußerster Brutalität ein Land zu erobern. Und dieses von Putin formulierte Kriegsziel war bisher zu keiner Zeit verhandelbar.

Die Bilder aus Butscha verblassen

Der Brief zeigt aber auch, dass die russische Strategie aufgeht. Für die Senkung des Gaspreises würden immer mehr Deutsche die Ukrainer der mörderischen Willkür der russischen Eroberer ausliefern. Die entsetzlichen Bilder aus Butscha verblassen. Das Morden und Plündern, die Folterungen und Verschleppungen in den russisch besetzten Gebieten verlieren ihr Empörungspotenzial. „Der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg“, sagen Hans Georg Maaßen, Björn Höcke, Alexander Gauland - und jetzt auch die Handwerker aus dem Halle-Saalekreis.