Diese vom „National Institute of Allergy and Infectious Diseases Integrated Research Facility“ zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2020 wurde farblich bearbeitet und zeigt Partikel des Coronavirus SARS-CoV-2, (in Orange), die von einem Patienten isoliert wurden.

Uncredited/NIAID/NIH/dpa