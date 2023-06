FDP-Vize Wolfgang Kubicki (71) kritisiert den Bundeswirtschaftsminister. „Ich bin verwundert über ... Robert Habeck. Denn er hatte doch geschworen, dass er seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde. Wenn er aber weiter darauf verzichtet, die Gasvorkommen in Deutschland zu nutzen, dann tut er nicht das in seiner Macht Stehende, um auch den europäischen Partnern zu helfen“, sagte er „Bild“ zum Fracking-Verbot.

„Würde das russische Gas nicht in dem Maße, wie es noch immer durch die Ukraine fließt, nach Osteuropa kommen, gilt, was europäisch verabredet wurde: Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten“ hatte Habeck zuvor beim Wirtschaftsforum in Bad Saarow erklärt. (uk)