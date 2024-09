In Finnland und Schweden wird noch heute Torf als Brennstoff abgebaut. Klimaaktivisten ist das ein Dorn im Auge. Vor dem Parlament in Helsinki greifen sie daher zu Feuerlöschern mit Sprühfarbe.

Helsinki - Klimaaktivisten haben den finnischen Reichstag in Helsinki mit blutroter Farbe verunstaltet. Die Farbe wurde auf mehrere zentrale Säulen des imposanten Parlamentsgebäudes gesprüht, auch am Haupteingang und auf den Treppen davor war sie zu sehen. Nach Polizeiangaben wurden zehn Menschen festgenommen, die nach der Aktion auf den Stufen des Gebäudes sitzen geblieben waren. Eine Reinigungskraft machte sich an die Arbeit, die Farbe per Hochdruckreiniger zu beseitigen.

Verantwortlich für die Aktion waren die Klimaschutzorganisationen Elokapina aus Finnland und Återställ Våtmarker aus Schweden. Sie veröffentlichten ein Video, das zeigt, wie sie die Farbe mit Feuerlöschern an die Säulen sprühen.

Die Aktivisten wollten mit der Aktion demnach gegen die Zerstörung wichtiger Feuchtgebiete und gegen den Abbau von Torf protestieren, der in Ländern wie Finnland und Schweden noch als fossiler Brennstoff genutzt wird. Elokapina kritisierte, dass die finnische Regierung zwar den Torfverbrauch im eigenen Land bis 2030 halbieren wolle, gleichzeitig aber ein finnischer Staatskonzern im benachbarten Schweden für mehr als 70 Prozent der Torfproduktion verantwortlich sei.