Moskau/Kiew/Washington/ Zürich - „Das ist eine Ente“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gestern. Gestern hatte die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) berichtet, wonach CIA-Chef William J. Burns Mitte Januar im Auftrag von US-Präsident Joe Biden ausgelotet habe, ob Russland bereit wäre, seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu beenden, wenn es dafür 20 Prozent des ukrainischen Territoriums erhielte.

Demnach soll Burns sowohl in Kiew als auch in Moskau versucht haben, eine diplomatische Lösung für den bald ein Jahr dauernden Krieg zu finden. Beide Seiten, so hieß es weiter in den Berichten, seien dazu aber nicht bereit gewesen: die Ukraine, weil sie nicht auf Teile des eigenen Staatsgebiets verzichten wollte, und Russland, weil es davon ausgehe, sowieso zu gewinnen. Wenig verwunderlich ist, dass ein Sprecher des Weißen Hauses keine Bestätigung für eine derartige diplomatische Offensive des Geheimdienstchefs abgab.

Burns hatte nach Berichten im Januar 2023 den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew getroffen. Ob Burns davor oder danach nach Moskau reiste, ist nicht sicher.

Brisant seien die Gerüchte dennoch, „weil sie einen indirekten Einblick in die Ansichten im Weißen Haus zum Zeitpunkt der geheimen Reise von Burns nach Moskau geben“, schreibt die „NZZ“: „Biden habe nach Auskunft der beiden deutschen Außenpolitiker einen langwierigen Krieg in der Ukraine vermeiden wollen und sei bereit gewesen, Teile des Landes preiszugeben.“

EU-Gipfel in Kiew unter Luftalarm

Russland hat mehrfach Verhandlungen angeboten. Derzeit hält Russland einschließlich der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim rund 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes besetzt.

Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist gestern von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Angaben aus der Hauptstadt zufolge wurde er wegen des Einsatzes russischer Kampfflugzeuge im Luftraum über Belarus ausgelöst. Von dort aus werden regelmäßig Raketen in Richtung Ukraine abgefeuert. Ob es Auswirkungen für den Gipfel gab, war zunächst unklar.

Bei dem Gipfel in Kiew sollte neben der EU-Unterstützung für die Ukraine vor allem der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union Thema sein. Die Ukraine hofft, noch in diesem Jahr mit den Verhandlungen zu beginnen. Die 27 EU-Staaten fordern allerdings zuvor die Umsetzung versprochener Reformen.

Nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war gestern auch EU-Ratspräsident Charles Michel zu dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew eingetroffen. Der Belgier sicherte der Ukraine bei seiner Ankunft weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. „Unsere Entschlossenheit wird nicht nachlassen“, machte er deutlich. Man werde die Ukraine auch bei jedem ihrer Schritte auf dem Weg in die EU unterstützen.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hält einen EU-Beitritt der Ukraine in den kommenden zwei Jahren jedoch für unrealistisch. „Das ist kaum vorstellbar, ein Land aufzunehmen, in dem Krieg ist“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im „ARD-Morgenmagazin“. Zudem müsse die Ukraine für einen EU-Beitritt zunächst gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel im Umgang mit Korruption oder in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit. Der Grünen-Politiker hält einen Beitritt der Ukraine in fünf, sechs Jahren für angemessen. (dpa/uk)