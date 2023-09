Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt am 26. August 2015 Flüchtlinge im ehemaligen Rathaus in Berlin-Wilmersdorf.

In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ sagte Gauck am Sonntagabend, die Politik müsse entdecken, „dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um den Kontrollverlust, der offensichtlich eingetreten ist, zu beheben“. Eine „neue Entschlossenheit“ müsse den Bevölkerungen in Europa den Eindruck vermitteln, dass die Regierungen handlungswillig und -fähig seien. „Und dazu bedarf es offenkundig auch der Debatte neuer Wege und nicht nur das Drehen an Stellschrauben.“

Gauck sprach sich dafür aus, „offen und einladend“ zu bleiben. „Oftmals ist es Furcht vor einer brutal klingenden Politik der Abschottung oder Eingrenzung“, sagte der einstige Bundespräsident. Es komme dann schnell der Vorwurf von der „Festung Europa“ auf, insbesondere aus dem eher linken politischen Spektrum. Gauck macht sich in dem Interview gleich mehrfach zum Fürsprecher der Bevölkerung, die sich von der Politik alleingelassen fühle. Er sandte eine deutliche Warnung an die demokratischen Parteien: „Wenn die Bevölkerung den Eindruck hat, die Regierenden verstehen nicht, dass wir das Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Sicherheit haben, dann wird es zu einem weiteren Rechtsruck kommen“, berichtete das Portal „t-online.de“.

Gauck verwies auf die Politik der Sozialdemokraten in Dänemark, die einen strikten Einwanderungskurs verfolgen. Da hätten sich viele erschrocken, gerade progressive Menschen. Es sei aber gelungen, so eine nationalpopulistische Partei unter drei Prozent zu halten. „Das heißt: Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen.“

„Wunderbare Solidarität“ könnte schwinden

Es bestehe etwa die Gefahr, dass die „wunderbare Solidarität“ der Bevölkerung schwinde. Er sei daher dazugekommen, „dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren“. Gauck sagte weiter: „Wir müssen zwei Dinge zusammenbringen: Wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, ohne dass die Fachkräfte, die wir brauchen, vorhanden sind.“

Ob man denn auch „bisher Undenkbares denken“ müsse, fragte ZDF-Moderator Theo Koll daraufhin. „Ja, ich sehe es so“, antwortete Gauck auch mit Blick auf die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden: „Wir sind an den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit angekommen.“

Gauck sprach früher von „Dunkeldeutschland“

Zuvor hatte Gauck das Unbehagen großer Bevölkerungsgruppen mit der Migrationspolitik – vor allem in Ostdeutschland – mehrfach kritisiert. „Unter dem Eindruck gleich mehrerer Krisen fremdeln Bevölkerungsgruppen, die traditionell und sicherheitsorientiert sind, mit der immer größeren Vielfalt in unserer offenen Gesellschaft und verlangen ein effektiveres Handeln und eine robustere Führung“, sagte er Ende April dieses Jahres im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

2015, im Jahr der Migrationskrise unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte Gauck als Bundespräsident mit seiner Beschreibung von „Dunkeldeutschland“ für Streit gesorgt. „Es gibt ein helles Deutschland, das sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland“, so Gauck, wobei er auch vor Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus warnte. (dpa/uk)