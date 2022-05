Gefährlich wie die Kuba-Krise

Magdeburg - Der Sieg der kubanischen Revolution 1959 war für die Sowjetunion ein Glücksfall. Vor der US-Küste roch es plötzlich nach Sozialismus. Die Washingtoner Regierung schäumte und boykottierte die Zuckerinsel. Moskau hingegen paktierte mit Fidel Castros Revolutionären. Auf Befehl des sowjetischen Parteichefs Nikita Chruschtschow bauten die Russen 1962 heimlich eine Basis für atomare Mittelstreckenraketen auf Kuba.

Kennedy wählt Blockade

Als ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug dies am 14. Oktober 1962 entdeckte, musste US-Präsident John F. Kennedy reagieren. Aus dem Konflikt zwischen beiden Supermächten wurde eine 13 Tage währende Krise mit Weltkriegspotenzial. Die Hardliner unter Kennedys Beratern plädierten für Luftangriffe und Invasion. Die Gemäßigten sprachen sich für eine Seeblockade aus, wofür sich der Präsident schließlich entschied. Die Spannung erreichte den Siedepunkt, als sich die ersten sowjetischen Schiffe mit weiteren, an Bord getarnten Atomraketen dem US-Blockadering näherten.

Was würde passieren? Selbst ein noch kleines Seegefecht hätte ein Anlass dafür sein können, dass in den USA oder der Sowjetunion jemand auf den Atomknopf drücken könnte. Zwei russische Schiffe fuhren tatsächlich weiter – und drehten schließlich doch bei. Die unmittelbare Gefahr war zunächst gebannt.

Das Szenario in diesem Winter in der Ukraine weist – an anderem Ort und in anderer Konstellation – Parallelen zur Kuba-Krise auf. Der russische Aufmarsch an den ukrainischen Grenzen hat die Amerikaner auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Russlands Präsident ernst machen könnte mit der Neuerschaffung eines Imperiums auf altem Sowjet-Gebiet. Die Ukrainer warnen zwar und fordern vehement militärische Unterstützung von einem Bündnis, zu dem sie nicht gehören.

Ukraine-Präsident im Urlaub

Doch offenbar sehen nicht alle aus der Kiewer Führung die Bedrohung als existenziell an: Präsident Wolodymyr Selenskyj machte Anfang Januar erst einmal kurz Winterurlaub im Skigebiet Bukovel in den Karpaten. Die gegenseitigen Appelle und Drohungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten sowie Russland haben sich vervielfacht und verschärft. Dabei zeigt das Beispiel Deutschland mit der Peinlichkeit von 5000 Schutzhelmen für die Bedrohten, dass die Ukrainer vor allem auf einen Helfer setzen können: die Amerikaner.

Wie 1962 droht ein Kampf der Titanen USA und Russland, wenngleich Washington ein direktes Eingreifen ausschließt. Noch wird verhandelt. Und es ist die entscheidende Erkenntnis aus der Kuba-Krise, dass es dafür nie zu spät ist. Mit Diplomatie konnte die scharfe Konfrontation beendet werden. Der Deal zwischen Kennedy und Chruschtschow hatte globalen Charakter.

Und dies war das Angebot des US-Präsidenten im Herbst ’62: Die Amerikaner würden auf eine Besetzung Kubas verzichten, wenn Chruschtschow die Raketen abzieht. Außerhalb des offiziellen Protokolls verpflichteten sich die USA, ihre Raketenbasen in der Türkei abzubauen. Chruschtschow war einverstanden. Der Dritte Weltkrieg blieb aus.

Was damals gelang, darf heute nicht unversucht bleiben. Deshalb ist die deutsche Reisediplomatie allen Waffenlieferungsdebatten vorzuziehen. Zumal bei der hoffnungslosen Unterlegenheit der Ukraine: Eine Militärhilfe unterhalb von Armeestärke wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Beispiel Panzer: Davon hat die Ukraine 2600, Russland besitzt mit 12 400 Tanks fast vier Mal mehr.

Nach dem Kuba-Desaster richteten Moskau und Washington einen hilfreichen „Heißen Draht“ ein. Heutzutage wäre nicht mal eine Standleitung nötig: Es reichte das Handy.