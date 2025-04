Paris - Das Urteil gegen Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder ist ein Paukenschlag und katapultiert den noch jungen Chef ihrer Partei ins Rampenlicht. Hat Jordan Bardella wirklich das Zeug, 2027 für das Rassemblement National (RN) für das Präsidentenamt zu kandidieren, wenn Le Pen durch ihre Verurteilung daran gehindert wird? Und hätte der 29-Jährige ähnlich gute Aussichten, die Wahl auch zu gewinnen?

Wer ist Jordan Bardella?

Der stramme Rechtsaußenpolitiker kommt aus der berüchtigten Banlieue, noch dazu aus Seine-Saint-Denis, dem ärmsten und für seine Kriminalität gefürchteten Département in Festlandfrankreich. Bardella erzählt gerne, wie er dort in der Hochhaussiedlung als Sohn einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist.

Doch dass der junge Bardella mit italienischer Familiengeschichte auch bei seinem Vater in wohlhabenderen Gegenden Zeit verbrachte und an einer katholischen Privatschule lernte, erwähnt er weitaus seltener.

Was ist seine bisherige Karriere in der rechten Partei?

Vom Parteisprecher und Leiter der Jugendorganisation zum Anführer der Liste für die Europawahl kletterte Bardella auf den Posten des Parteivizes und wurde schließlich Interimspräsident. Vor gut zwei Jahren übernahm er dann als Parteiführer das Ruder – als erster innerhalb der 50-jährigen Geschichte des Rassemblement National, der nicht den Namen Le Pen trug. Allerdings ging er mit dem Familienclan auf Tuchfühlung, zeitweise war er mit einer Nichte Le Pens liiert.

Wie bekannt ist Bardella in Frankreich?

Der eloquente Bardella ist in den Medien omnipräsent und hat seine Bekanntheit und sein Ansehen seit seinem Aufstieg zum Parteichef weiter gesteigert. Im Beliebtheitsranking französischer Politiker rangiert Bardella in Umfrage oft weit oben und häufig noch vor Le Pen, die den Fraktionsvorsitz ihrer Partei innehat.

Der Verkaufsstart seines autobiografischen Buches „Ce que je cherche“ (zu Deutsch etwa „Worum es mir geht“) war im Spätherbst ein Marketingerfolg. Fans und Bewunderer standen in vielen Städten bei den Signierstunden Schlange.

Während etliche der französischen Spitzenpolitiker aus elitären Kreisen stammen und von der Bevölkerung mitunter als abgehoben und volksfremd angesehen werden, gilt Bardella als bodenständig. Für seine Anhänger ist er schlicht Jordan.

Was ist Bardellas Beziehung zu Le Pen?

Seine steile Karriere hat Bardella Marine Le Pen zu verdanken, die ihn nach seinem Eintritt in die Partei, die damals noch Front National hieß, unter ihre Fittiche nahm. Bardella ist Le Pens Schützling und politischer Ziehsohn. Sie ist für ihn seine Königin, „Queen Marine“. Ihre Nähe stellen die beiden gerne zur Schau. So postete Bardella nach dem Urteil gegen Le Pen ein Foto, auf dem Le Pen und er sich fest umarmt halten.

Hat Bardella das Zeug, trotz seines jungen Alters Staatschef zu werden?

Staatsmännisches Reden und Gehabe sind Stärken des jungen Politikers, wie trittfest er tatsächlich in wichtigen Politikbereichen wie etwa der Wirtschaft ist, daran gab es im Wahlkampf immer wieder Zweifel. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Sommer ging das RN mit Bardella als Spitzenkandidat ins Rennen und plakatierte mutig „Bardella Premierminister“.

Umfragen sahen die rechte Partei mit Bardella tatsächlich lange als potenziellen Sieger, überraschend siegte am Ende aber das Linksbündnis.

Wie bereitwillig würde Le Pen ihrem politischen Ziehsohn den Vortritt lassen?

Nachdem Le Pen 2022 auch im dritten Anlauf den Einzug in den Élysée-Palast verpasste, sah es zunächst so aus, als ob sie 2027 das Feld für Bardella räumen würde. Später aber wurden ihre Ambitionen deutlich, es dann erneut zu versuchen.

Das Gerichtsurteil hat ihr das erst einmal unmöglich gemacht. Zwar will Le Pen Berufung einlegen, aber die Chancen sind gering, dass ein solches Verfahren schnell zum Abschluss kommt. Sollte es so kommen, könnte ihr politischer Sprössling an ihrer Stelle kandidieren, ließ sie am Montag durchblicken. „Jordan Bardella ist eine großartige Bereicherung für die Partei, und das sage ich schon lange. Ich hoffe, dass wir auf diesen Trumpf nicht eher zurückgreifen müssen, als es notwendig ist.“

Bardella ist der politische Ziehsohn von Le Pen. (Archivbild) Thomas Padilla/AP/dpa