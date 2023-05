Ist das ansteckend? Oder gar Standard im politischen Geschäft? Jetzt hat nach Grünen-Minister Habeck auch Ampel-Kollege Hubertus Heil von der SPD eine Trauzeugen-Affäre am Hals. Die genauen Details müssen schnellstens aufgeklärt werden. Egal, was dabei rauskommt und selbst, wenn der Vorgang formaljuristisch nicht zu beanstanden ist: In der Außenwirkung ist das alles, sagen wir mal, schon jetzt extrem unglücklich.

