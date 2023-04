Fast zwei Drittel aller Befragten zweifeln an der Kompetenz der Gesundheitspolitik in Deutschland. Das Vertrauen der Gesellschaft ist seit 2020 um die Hälfte gesunken.

In einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Bosch Health Campus der Robert Bosch Stiftung wird gezeigt, dass das Vertrauen der Bürger in die deutsche Gesundheitspolitik stark gesunken ist. Fast 60 Prozent der Befragten geben an, wenig oder sogar kein Vertrauen mehr in die Fähigkeit der Politik zu haben, für eine hochwertige und zugleich bezahlbare Gesundheitsversorgung zu sorgen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2020 (30 Prozent).

Rund 40 Prozent der Befragten sind zudem der Meinung, dass sich die gesundheitliche und medizinische Versorgung bei ihnen vor Ort im vergangenen Jahr insgesamt verschlechtert hat. Bei Teilnehmenden mit chronischen Erkrankungen ist dieses Empfinden noch verbreiteter (46 Prozent).

„Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass wir dringend handeln und unser Gesundheitssystem konsequent am Patientenwohl ausrichten müssen, damit es zukunftsfähig bleibt“, so Prof. Dr. Mark Dominik Alscher, Geschäftsführer des Bosch Health Campus. Der Zugang für alle zu einer bezahlbaren und qualitativen Gesundheitsversorgung auch auf lange Sicht müsse gewährleistet sein.

Zentrale Inhalte der Forsa-Untersuchung sind unter anderem das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitspolitik, die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf das Gesundheitssystem der Zukunft sowie die Bewertung der bisherigen Gesundheitspolitik der Ampel-Koalition.

So wünschen sich viele Menschen eine bessere gesundheitliche Versorgung im eigenen Umfeld. Wichtig oder sehr wichtig sind den Befragten wohnortnahe medizinische Anlaufstellen (84 Prozent) sowie schnelle Termine (98 Prozent). Außerdem möchten die meisten von ihnen mehr Zeit mit Ärzten und Gesundheitsfachkräften verbringen (98 Prozent), um gemeinsame Entscheidungen für Therapien oder Medikamente zu treffen (91 Prozent). Insbesondere chronisch kranke Patienten, Menschen in kleinen und mittleren Städten (bis 100 000 Einwohner) und über 60-Jährige messen diesen Aspekten eine große Bedeutung bei.

Die Gesundheitspolitik der Ampel kommt bei den Befragten schlecht weg. Der Aussage, die Bundesregierung und ihr Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe in der Gesundheitspolitik die richtigen Prioritäten gesetzt, stimmten 52 Prozent der Befragten eher nicht (32 %) oder gar nicht (20 %) zu.