Noch immer befinden sich 20 tote Geiseln im Gazastreifen. Israel und auch Trump üben Druck aus, damit die Hamas die Waffenruhe-Vereinbarung erfüllt. Diese will nun angeblich weitere Leichen übergeben.

Gaza/Tel Aviv - Das Ringen um die Rückführung toter Geiseln im Gazastreifen gefährdet den Friedensprozess. Israel wirft der islamistischen Hamas einen Verstoß gegen das Waffenruhe-Abkommen vor, da bislang nur acht Leichen und damit weniger als ein Drittel der vereinbarten 28 toten Geiseln übergeben wurden. Um Druck auszuüben, beschloss Israel laut der „Times of Israel“, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten nicht wie vorgesehen heute wieder zu öffnen. Auch sollen die Hilfslieferungen nach Gaza reduziert werden.

Die Hamas habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie Israel heute vier weitere tote Geiseln aushändigen werde, meldete die Zeitung daraufhin in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das laut Medienberichten für eine Verzögerungstaktik.

Trump: Tote nicht wie versprochen zurückgebracht

Auch US-Präsident Donald Trump macht Druck auf die Hamas. Nach der Freilassung der restlichen 20 lebenden Geiseln durch die Hamas am Montag im Austausch gegen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge schrieb Trump am Tag darauf auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben, die Arbeit sei „nicht beendet“. Die Toten seien nicht „wie versprochen“ zurückgebracht.

Nachdem die Hamas am Montag zunächst vier Leichen übergeben hatte, händigte sie am Dienstagabend Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Särge mit den mutmaßlichen Überresten von vier weiteren toten Geiseln aus. Die Toten trafen israelischen Medien zufolge in der Nacht im forensischen Institut in Tel Aviv ein, wo sie nun identifiziert werden sollen.

Alle vier am Montag übergebenen Leichen sind inzwischen identifiziert, darunter die des nepalesischen Agrarstudenten Bipin Joshi. Der 23-Jährige war nach israelischen Informationen schon in den ersten Monaten nach seiner Entführung am 7. Oktober 2023 in Geiselhaft ermordet worden. Israel sprach Nepal nach der Rückführung seiner Leiche sein Beileid aus.

Die US-Nachrichtenseite „Axios“ zitierte einen ranghohen israelischen Beamten, wonach die Hamas bis Dienstag offenbar nicht erkannt habe, wie ernst Israel die Frage der Rückführung der toten Geiseln nehme. Angehörige verlangen, den Kampf bis zur Übergabe der letzten toten Geiseln fortzusetzen.

Geiselfamilien: Kampf um Leichen-Rückführung geht weiter

Der Vater des am Montag freigelassenen Omri Miran forderte Israels Regierung auf, auf einer genauen Umsetzung des Trump-Plans zu bestehen. Die erste Phase müsse erfüllt sein, bevor weitere Schritte unternommen werden. „Erst nach der Rückführung der letzten Geisel werden wir Ruhe finden“, sagte er.

Die nächste Phase des Abkommens sieht unter anderem die Entwaffnung der Hamas vor. Die US-Nachrichtenseite „Axios“ zitierte einen US-Beamten und eine weitere informierte Quelle, wonach sich die Hamas bereit erklärt habe, ihre schweren Waffen – hauptsächlich Raketen und Granaten – abzugeben, bestehe jedoch darauf, ihre Handfeuerwaffen zur Selbstverteidigung zu behalten.

Trump: Hamas wird notfalls mit Gewalt entwaffnet

Trump sagte am Dienstag, die Terrororganisation habe ihm zugesagt, dass sie die Waffen ablegen werde. „Und wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam passieren“. Während seines Flugs nach Israel hatte Trump laut mitreisenden Journalisten gesagt, seine Regierung habe der Hamas erlaubt, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, im Gazastreifen wieder Ordnung herzustellen.

Seit dem Beginn der Waffenruhe am Freitag hat die Hamas laut Medienberichten bewaffnete Sicherheitskräfte in Teilen des Gazastreifens stationiert, aus denen sich die israelischen Truppen zurückgezogen haben. Berichte über Exekutionen durch die Hamas und Schießereien mit rivalisierenden Kräften beunruhigen Menschen im Gazastreifen.

Auf der Plattform X wurde ein Video veröffentlicht, das eine Gruppen-Erschießung von rund acht Personen auf einem Platz südlich von der Stadt Gaza zeigen soll. Umringt ist der Platz von einer großen Menge Schaulustiger.

Beunruhigende Berichte über Erschießungen

Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Die Echtheit des Videos und die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In nicht unmittelbar überprüfbaren Videos ist zu sehen, dass einige Opfer vor ihrer Erschießung offenbar gefoltert wurden. Unbestätigten Berichten zufolge soll es Schnellprozesse geben, bei denen Mitglieder des Hamas-Sicherheitsapparats die Todesurteile fällen.

Nach dem Teilrückzug der israelischen Armee vergangene Woche und dem Beginn der Waffenruhe gab es zudem Berichte über Schießereien zwischen der Hamas und rivalisierenden Banden. Dabei soll es Dutzende Tote gegeben haben. Auch diese Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Es gebe Zweifel daran, ob die Hamas tatsächlich wie im Friedensplan von US-Präsident Trump vorgesehen die Macht im Gazastreifen abgeben und ihre Waffen niederlegen wird, schrieb das „Wall Street Journal“. Einige Palästinenser befürchteten, dass Israel den Krieg wieder aufnehmen könnte.

Bericht über Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza wurden laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa drei Menschen getötet. Israels Armee gab an, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Waffenruhe-Vereinbarung. Da sich die Personen trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und „die Bedrohung beseitigt“ worden.

Israel hat unterdessen im Rahmen der Vereinbarung mit der Hamas die Leichen von 45 Palästinensern übergeben. Die sterblichen Überreste seien mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in den Gazastreifen gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen. Im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden Gazas sollten die Leichen nun identifiziert werden. Danach sollten die Familien ihre toten Angehörigen beisetzen können.