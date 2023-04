Der jüngste Auftritt der Südtiroler Bergsteigerlegende Reinhold Messner in der ARD-Polittalkshow „Maischberger“ wird in sozialen Medien stark diskutiert.

Messner bekannte, dass ihn der Ukraine-Krieg sehr beschäftigt. „Ich sehe in Putin einen kleinen verletzten beleidigten Mann, der bis zum Äußersten gehen wird. Und das ist das Problem“, schätzte er den Kopf des Aggressors ein und ergänzte: „Es ist nicht Russland das Problem, sondern es ist ein einziger. Natürlich, im Hintergrund ist eine Gruppe von Menschen, die das Ganze stützt.“

Er verfüge aber nicht über Hintergrundinformationen zum Krieg. Aus diesem Grund könne er auch nicht sagen, ob es vernünftig ist, den Ukrainern weiter Waffen zu liefern, damit „eine Patt-Situation entsteht“. „Wir haben auch ganz wenig Informationen, und ich glaube auch, dass der Cyberkrieg im Hintergrund, der damit ganz langsam in unser Bewusstsein kommt, unterschätzt wird“, meint Messner: „Wir werden bearbeitet, wir merken das gar nicht.“ Generell habe er aber nicht das Gefühl, dass die Welt untergehe, aber sie werde „aus den Angeln geschüttelt“.

„Dort sind Millionen von Menschen in KZs untergebracht“, sagte Messner über die Verfolgung der Uiguren in China. Man versuche, sie gnadenlos ideologisch umzupolen. „Wir haben keinen Einfluss auf China. China geht seinen Weg. Die gehen auf die wirtschaftliche Eroberung“, schätzte der China-Kenner illusionslos ein. In vielen Punkten werde China die Führung übernehmen und lange nicht mehr abgeben. „Ich bin auch der Meinung, dass Amerika im Abstieg begriffen ist“, schloss er an.

Über Westeuropa redet er nicht viel besser: „Bei uns ist vieles zu kompliziert, „Es ist alles nur mehr Verwaltung Es wird nicht mehr kreativ gearbeitet.“ Es fehle der Dialog, die Streitkultur. „Es fehlt die Phantasie, die früher da war.“

Der umstrittenen Klimagruppe der „Letzten Generation“ warf er vor, die Demokratie zu gefährden. „Wenn es so weitergeht, haben wir in wenigen Jahren nicht einen Krieg, sondern einen Bürgerkrieg“, kritisierte er. Mit ihren Protestformen würde die Gruppe „uns“ und die Demokratie erpressen. „Da ist Hopfen und Malz verloren. Da bin ich sogar in Wut.“ Messner weiter: „Man kann das Klima nicht schützen. Es ist seit Millionen Jahren immer im Wandel. Es geht aufwärts und wieder abwärts.“

Mit Wehmut blickte Messner, der nächstes Jahr 80 wird, auf das Leben zurück: „Und wenn man dann älter wird, erkennt man, dass das Leben, wenn man am Rande zum Tod steht, im Grunde absurd war.“